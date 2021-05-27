«Фридом Финанс» расширяет присутствие в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге 19 апреля 2021 года открылся второй офис инвестиционно-банковских услуг «Фридом Финанс». Отделение располагается по адресу: Московский проспект, д. 179, лит. А, сообщают в пресс-службе компании.

Торжественная церемония открытия состоялась 27 мая 2021 года. На ней присутствовали CEO Freedom Holding Corp. Тимур Турлов, председатель правления Банка «Фридом Финанс» Геннадий Салыч, а также главный бухгалтер — финансовый директор банка Татьяна Дерюгина.

Новый офис предлагает частным клиентам и бизнесу полный комплекс банковских сервисов и инвестиционных инструментов. В их числе открытие расчетных счетов, операции по вкладам, денежные переводы, валютообменные операции по курсу Московской биржи и выпуск мультивалютных карт с программой «CASH BACK акциями».

Первый офис инвестиционной компании в Санкт-Петербурге открылся шесть лет назад по адресу по адресу Басков переулок, д. 2, стр. 1. С 2019 года там же стало работать и банковское отделение.

Жители Санкт-Петербурга могут открыть брокерский или индивидуальный инвестиционный счет и получить рекомендации по покупке акций и облигаций иностранных и российских компаний. В линейке продуктов ИК «Фридом Финанс» также есть высоколиквидные биржевые фонды ЗПИФ «Фонд первичных размещений», который позволяет участвовать в IPO на американских биржах, и БПИФ «Лидеры технологий», который состоит из десяти ведущих мировых компаний сектора высоких технологий.

«Тот качественный рост, который мы наблюдали в Санкт-Петербурге, потребовал от нас расширения. Наша ключевая задача во всех регионах присутствия – сформировать свою экосистему, обрасти банковскими подразделениями и построить эффективный расчетный инвестиционный банк, который будет делать качественные платежные сервисы, выполнять роль организатора облигационных займов и создавать новые интересные продукты для своих клиентов», – отметил Тимур Турлов, основатель ИК «Фридом Финанс», CEO Freedom Holding Corp.

«Мы видим, что интерес к нашему банку в Санкт-Петербурге стремительно растет — это подтверждается успехом нашего первого офиса, который мы также торжественно открывали два года назад. Мы стараемся, чтобы клиенты могли получать наши услуги в режиме одного окна, чтобы общение с нашими менеджерами максимально продуктивным, а посещение отделения было комфортным и не занимало много времени. Я очень рад, что петербуржцы оказывают нам доверие. Мы, в свою очередь, делаем все для того, чтобы наши сервисы были простыми и высокотехнологичными», – добавил Геннадий Салыч, председатель правления Банка «Фридом Финанс».

График работы «Фридом Финанс» в Санкт-Петербурге: Пн-пт: 10:30 — 18:30.