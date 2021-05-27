В Иркутске перестал выходить еженедельник «Пятница»

В Иркутске больше не выходит еженедельник «Пятница». Последний номер выпустили 30 апреля 2021 года. Он размещён на сайте ИА «Байкал-Инфо», которое, как и «Пятница», входит в группу компаний «Номер один».

По информации «Иркипедии», первый номер газеты вышел в свет в Иркутске 25 февраля 2000. Первые номера расходились тиражом 36 тысяч экземпляров.

Под своей обложкой «Пятница» объединяла четырёх партнеров: газеты «Говорит и показывает Иркутск», «Что почем», «Байкальский деловой партнер» и газету «Копейка».