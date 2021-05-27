Доходы мэра Усолья-Сибирского за 2020 год выросли почти на 300 тысяч – до 2,6 млн рублей

Согласно документации со сведениями о заработках, опубликованной на сайте местной администрации, доход мэра города Усолья-Сибирского Иркутской области Максима Торопкина вырос за 2020 год на 267,6 тысячи – до 2,6 млн рублей. В 2019 году ему удалось заработать 2,37 млн рублей.

Глава города по-прежнему не владеет недвижимостью. Однако в 2020-м у него появилась машина Nissan X-Trail, годом ранее она не числилась в декларации.

Доходы супруги мэра также выросли за год, но незначительно – на 19,7 тысячи, до 1,11 млн рублей. В 2020-м у нее появился земельный участок площадью более 2 тысячи квадратов, при этом в декларации перестали числиться земля площадью 1,93 тысячи квадратов и автомобиль Nissan X-Trail.