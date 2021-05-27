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Врачи Иркутска теперь смогут бесплатно посещать культурные учреждения города

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на своей странице в Instagram сообщил, что в столице Приангарья запустили акцию, благодаря которой медики смогут посещать культурные учреждения бесплатно.

Акцию для докторов запустил штаб помощи врачам, который организовал портал Irk.ru. В рамках проекта руководители театров, музеев, концертных залов дарят медработникам билеты на выставки, спектакли и концерты. Например, накануне докторам больницы №10 были переданы билеты на фестиваль «Дыхание Байкала», который они посетили вчера.

На просьбу поучаствовать в акции откликнулись почти все культурные учреждения города.

«Очень надеюсь, что эта акция поможет докторам восстановить душевные силы, подарит позитив, даст заряд для дальнейшей работы. Врачи, в первую очередь, – люди. И им необходимы помощь и поддержка», – отметил Игорь Кобзев.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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