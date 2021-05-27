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Чиновницу из минлеса Приангарья арестовали за получение двух взяток на 400 тысяч рублей

Правоохранители заключили под стражу руководителя одного из отделов лесного хозяйства регионального Министерства лесного комплекса Иркутской области по подозрению в получении двух взяток на 400 тысяч рублей, сообщает региональная полиция.

Установлено, что в период с июля 2019 года по март 2020 года 37-летняя чиновница помогла предпринимателю получить разрешение на заготовку древесины. За свои услуги подозреваемая получила взятку в размере 200 тысяч рублей.

«В декабре 2020 года подозреваемая за способствование в подготовке и незаконном предоставлении договоров купли-продажи насаждений для собственных нужд граждан получила взятку от 20-летнего индивидуального предпринимателя в сумме 200 тысяч рублей», – сообщила полиция.

По месту жительства и работы предполагаемой взяточницы проведены обыски, найдены документы, подтверждающие противоправность ее действий.

Возбуждено уголовное дело по статье «Получения взятки в крупном размере», санкции которой предусматривают до 12 лет лишения свободы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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