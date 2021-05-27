Кобзев поручил при строительстве ФАПов в Приангарье сразу делать примыкающие к ним дороги

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на своей странице в Instagram сообщил, что поручил при строительстве фельдшерско-акушерских пунктов в регионе сразу обустраивать рядом дорожную инфраструктуру.

Система уже работает. Накануне дорога была обустроена у нового пункта в Бурдаковке. «ФАП там уже открыт. Но, когда я был там в последний раз, выслушал много жалоб от местных жителей. Причина — в пункт очень сложно было попасть. Хорошей асфальтированной дороги до него не было. А пробираться по грязи и распутице, сами понимаете, сложно и неприятно. Тогда я поручил в кратчайшие сроки привести дорогу в порядок. Сегодня мне доложили — выполнено. <…>Хочу, чтобы такой ситуации как в Бурдаковке больше не повторялось. Если уж ФАП начинает работу, то он должен быть готов к приему пациентов не только с медицинской точки зрения. Подъездные пути — не менее важная часть. И о ней не нужно забывать», – сообщил глава региона.

В текущем году планируется построить две врачебные амбулатории и 59 ФАПов. По 21 уже проведены аукционы, определены подрядчики и заключены контракты. Кроме того, в 2022-2023 годах будет построено еще 49 медучреждений.

Кобзев отметил, что остается проблемной кадровая ситуация – не хватает фельдшеров, потому власти планируют придумать программу для привлечения молодых специалистов и как можно скорее укомплектовать учреждения работниками.