Несколько десятков студентов ИРНИТУ смогут претендовать на участие в новой стипендиальной программе En+ Group

27 мая было объявлено о старте стипендиальной программы En+ Group/РУСАЛ, которую планируется сделать ежегодной. Ее цель – выявление и поддержка одаренных студентов и их наставников, усиление кадрового потенциала регионов России, а также укрепление партнерских связей с высшими и средними учебными заведениями.

Программа реализуется в 11 регионах страны, в том числе в Иркутской области, где сосредоточены основные производственные активы En+ Group. Компания планирует внимательно следить за карьерой стипендиатов, приглашать их на стажировки на предприятия группы и в дальнейшем рассматривать их кандидатуры для приема на работу в приоритетном порядке.

– Мы понимаем, что особенно остро проблема с кадрами стоит в небольших областных городах, поэтому нам очень важно, чтобы выпускники наших вузов оставались в регионе и составляли кадровый костяк наших предприятий на всей территории Иркутской области, – отметила Наталья Альбрехт, заместитель генерального директора по персоналу En+ Group/РУСАЛ на пресс-конференции, посвященной старту стипендиальной программы.

Участниками программы на первом этапе могут стать студенты ИРНИТУ очной формы обучения, обучающиеся на бюджетной основе по направлениям металлургия и электроэнергетика. В следующем году программу планируется распространить на студентов, получающих медицинское и педагогическое образование в других учебных заведениях Иркутска. Основоположником корпоративных образовательных проектов стал основатель En+ Group и общественный деятель Олег Дерипаска.

Ольга Бережецкая, заместитель директора по персоналу по региональной политике En+ Group

– Общаясь с нашими работниками и их семьями в регионах присутствия компании, мы выяснили, что в регионе остро стоит вопрос не только нехватки рабочих специальностей – есть проблемы с комплектованием профессиональными кадрами школ и медицинских учреждений. Для того, чтобы поднять престиж этих специальностей, мы и запускаем нашу стипендиальную программу, – рассказала Ольга Бережецкая, заместитель директора по персоналу по региональной политике En+ Group.

Стипендия будет предоставляться на конкурсной основе.

Прием заявок продлится с 20 июня по 5 июля 2021 года на портале enplusrusal.ru.

Основной критерий отбора претендентов – оценка текущей успеваемости.

Дополнительные критерии – оценка научной, творческой деятельности, участие в волонтерском движении, спортивные достижения претендента.

Размер стипендии имеет прогрессивный характер: студенты второго курса вуза будут получать 5 т.р/мес., на каждом следующем курсе сумма будет увеличиваться на 5 т.р.

Владимир Смирнов, проректор по учебной работе Иркутского национального исследовательского технического университета.

Фото Н. Понамаревой

По оценкам Владимира Смирнова, проректора по учебной работе Иркутского национального исследовательского технического университета, в рамках вуза на получение стипендии от En+ Group смогут претендовать несколько десятков человек.

От лица университета Владимир Смирнов поблагодарил основателя компании En+ Group Олега Дерипаску за поддержку столь важных образовательных проектов.

– Университет ежегодно набирает около трехсот студентов на направления, связанные с электро- и теплоэнергетикой. Конкурс достаточно высокий – 4–5 человек на место, – рассказал он. – Это связано, в том числе и с тем, что абитуриенты знают о перспективах, которые перед ними открываются благодаря сотрудничеству с En+ Group.