«Четырёхдневка» грозит социальной напряжённостью

В России число сторонников перехода на четырёхдневную рабочую неделю в кризисном 2020 году довольно значительно сократилось.

По опросу портала Superjob, проведённому в конце 2020 года, эту идею поддерживало большинство опрошенных (40%), а против неё выступали 37%, но по сравнению с 2019 годом число сторонников перехода на «четырёхдневку» сократилось почти на десять процентных пунктов (с почти 50% до 40%), в то время как количество противников «четырёхдневки» выросло с 30% до 37%, отмечает Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»:

– В любом случае, абсолютного большинства сторонники «четырёхдневки» не набрали как в 2019, так и в 2020 году, – подчеркивает эксперт. – И это неудивительно, ведь главным аргументом работодателей и работников, выступающих против перехода на четырёхдневную рабочую неделю, являются опасения сокращения зарплат. А так как реальные доходы россиян падают восьмой год подряд, неудивительно, что люди опасаются ещё большего их снижения, теперь уже по причине перехода на четырёхдневную рабочую неделю. При этом инфляция в 2020 году и начале 2021 года значительно выросла, подобравшись почти к 6%. А возможные сокращения зарплат в условиях роста инфляции сделает население ещё беднее и может привести к социальной нестабильности (тем более, что у народа свободного времени с переходом на «четырёхдневку» станет побольше).

Есть для наёмных работников и другой риск. Предположим, что правительство согласится внедрить четырёхдневную рабочую неделю, запретив работодателям при этом под угрозой штрафа или даже тюремного срока сокращать зарплаты работникам хоть на копейку. Более того, в СССР был опыт перехода с шестидневной рабочей недели на пятидневную, но при этом никакие зарплаты не сокращались. Но тогда была другая социально-экономическая система. А в данном случае для работников есть риски, заключающиеся даже не только в том, что добиться повышения зарплат от работодателя при четырёхдневной рабочей неделе будет невозможно.

В социальных сетях есть такое мнение, что государство, увидев, что платежеспособный спрос из-за «четырёхдневки» не снижается, сразу же повысит ставки НДФЛ или введёт его прогрессивную шкалу. И это, опять же, может обострить социальную напряжённость. Поэтому в любом случае ускоренный переход на четырёхдневную рабочую неделю в России в ближайшее время невозможен. Но вот что возможно – это более широко практиковать удалённый формат работы, гибкие рабочие графики, сокращение продолжительности рабочего дня перед выходными и т.д.