Набиуллина предупредила об опасности наращивания ипотеки в России

Опережающий рост спроса на ипотеку привел к росту цен на жилье, сообщают в Центробанке.

Ипотека росла высокими темпами в прошлом году: 20% – прирост ипотеки по итогам года. Общий объем ипотечного портфеля на балансах банков – 9,5 трлн рублей – это почти половина от всех кредитов, которые банки дают гражданам.

– В этом году ипотека продолжила расти: только за I квартал 5% прироста. Рост ипотеки стимулировали низкие ставки, прежде всего льготные программы правительства, это была очень эффективная программа в условиях острой фазы кризиса, но в целом в марте ставка составила 7,2%, включая рыночные и льготные кредиты, на начало 2020 года она была почти 9%, – говорит глава ЦБ.

Такой опережающий рост спроса на ипотеку вместе с другими факторами, которые сдерживают рост предложения, привели к росту цен на жилье.

По данным Росстата, рост цен на первичном рынке за I квартал этого года составил 17,6% в годовом выражении, на вторичном он тоже достаточно высокий – 13,6%.

Напомним, что годовая инфляция у сейчас на уровне 5,8%, то есть рост цен серьезно опережает инфляцию. В отдельных регионах рост цен на жилье превысил 20%, и это несмотря на снижение реальных доходов населения.

– Как антикризисную меру мы также расширяли возможности для так называемой хорошей ипотеки с низким первоначальным взносом. Но на первичном рынке доля ипотеки с низким первоначальным взносом, а это более рисковая ипотека, выросла с 24%, которые были в II квартале 2020 года, до 45% в I квартале этого года. Это тоже показывает те тенденции, которые складываются, и означает, что антикризисные меры свои задачи выполнили и должны постепенно сворачиваться, иначе мы сможем увидеть риски «пузырей» на этом рынке, – заключает Эльвира Набиуллина.