В российскую экономику верят только четверть россиян

Оптимизм относительно экономической ситуации в России в той или иной степени испытывают 22% россиян, сообщает РБК со ссылкой на исследование «Ромир».

Доля аудитории, которая не ожидает ни улучшения, ни ухудшения ситуации в российской экономике в ближайшем будущем, составила 43% от всех россиян. Ухудшения экономической ситуации в стране ожидают примерно треть (34%) опрошенных.

Как отмечает «Ромир», доля «оптимистов» выросла по сравнению с прошлым годом. В пандемийном 2020 году только 15% опрошенных давали позитивную оценку перспективам российской экономики. Количество «пессимистов» сократилось почти в два раза – в прошлом году негативный прогноз давали 64% опрошенных. Но по сравнению с прошлым годом вдвое увеличилось тех, кто считает, что экономика будет стагнировать. В 2020 году тех, кто не верил в какое-либо изменение экономической ситуации, был 21%.