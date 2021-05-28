Детская ярмарка-выставка экотоваров «Сделано на Байкале» пройдёт в Иркутске

5 и 6 июня на площади у театра кукол «Аистёнок» (Байкальская, 32) пройдёт детская ярмарка-выставка «Сделано на Байкале», сообщают организаторы.

На событии под лозунгом «Местное. Чистое. Честное» представят разнообразие производимых в Иркутской области экотоваров и услуг для взрослых и детей. Ярмарка-выставка поможет объединить усилия предпринимателей и экоактивистов в продвижении идей здорового питания, экопросвещения, ресурсосбережения и полезного досуга.

На ярмарке-выставке можно будет купить природную косметику, летнюю одежду, обувь, украшения и аксессуары от местных мастеров-ремесленников. Пройдут дегустации и продажи вкусных и полезных продуктов от местных производителей и фермеров. Экоактивисты поведут экологические акции: магазин «Вторник» – по сбору одежды, обуви игрушек; организация «ЭКА» – по сбору сложносдаваемого вторсырья (отработанных CD-дисков, пластиковых карт, мелкой электроники, батареек).

Площадка «Читающая поляна» – познакомит с разнообразной детской литературой. В продаже будут детские книги, развивающие игры, головоломки. С детьми почитают вслух авторы, представляющие свои произведения.

Ярмарка «Сделано на Байкале» впервые прошла в 2015 году в Байкальске, после этого она проходила в Култуке, Слюдянке, Иркутске и Улан-Удэ. Для детей ярмарка пройдёт во второй раз 5 и 6 июня на площади у театра кукол «Аистёнок» (Байкальская, 32) с 10:00 до 18:00. Вход – свободный. Программа доступна по ссылке. Подробнее об участниках и программе ярмарки читайте на странице в «Инстаграме».