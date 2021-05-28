Цены на лекарства продолжили расти в апреле

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, в апреле 2021 года цены на лекарственные препараты выросли по сравнению с мартом 2021 года на 1,24%.

Годовая динамика индекса также оказалась положительной – цены выросли на 7,54% в сравнении с апрелем 2020 года.

«В апреле традиционно возрастают цены на лекарственные средства от аллергии, что ускоряет рост цен против прошлого месяца. При этом накопленная годовая инфляция несколько снижается за счет эффекта высокой базы. Рост цен в прошлом году был более значительным из-за пандемии, влияние которой постепенно сходит на нет», – комментирует результаты исследования директор Romir Consumer Scan Panel Ксения Пайзанская.