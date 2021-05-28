Пятое место по портфелю ипотеки среди банков РФ занял Альфа-банк

Ранее это место занимал Росбанк, сообщает Frank RG.

Портфель банка растет темпами выше среднерыночных.

Портфель ипотеки Альфа-банка на 1 мая составил 293 млрд рублей, увеличившись за месяц на 9,2%. Банк за год поднялся с восьмого на пятое место: в апреле он обогнал по портфелю ипотеки Росбанк и вошел в пятерку крупнейших. Портфель Росбанка по итогам апреля составил 286,9 млрд рублей (рост на 2,2% за месяц) – цифру Frank Media подтвердила пресс-служба Росбанка.

Доля Альфа-банка на рынке ипотеки по итогам апреля составила 2,7%, год назад она была 1,7%. Портфель ипотеки Альфа-банка растет быстрее, чем у других банков. С начала года он увеличился на 26% вместо роста по совокупному ипотечному портфелю на 7,3%. Альфа-банк уступает место только госбанкам: Сбербанку, ВТБ, ГПБ и РСХБ.