Интерес к подработке в Иркутской области ниже, чем в среднем по России

Служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru оценила, как изменилась востребованность подработки во втором квартале этого года в России и Иркутской области.

Данные экспертов говорят о том, что в целом по стране интерес к подработке подрос – индекс ее востребованности составил -0,19, при этом в Иркутской области индекс востребованности подработки ниже среднероссийских показателей, его вес -0,17.

Данный показатель оценивает ожидания соискателей на текущий момент: чем выше индекс, тем более комфортно себя ощущают соискатели и тем меньше нуждаются в подработке и наоборот – чем ниже индекс, тем сложнее положение соискателя, и тем важнее для него подработка.

Если сравнивать с другими регионами, то наименьшую заинтересованность в дополнительной работе проявляют жители Липецкой области, Ханты-Мансийского АО – Югра, Пензенской области, Москвы и Нижегородской области, а среди сибирских регионов – в Красноярском крае. Напротив, самый высокий интерес к подработке – в Тульской, Рязанской, Оренбургской областях, Ставропольском крае и Владимирской области, в Сибири – в Омской области.

Анализ по профобластям показал, что о дополнительной работе сейчас в первую очередь думают представители научно-образовательной сферы, искусства и массмедиа, маркетинга и рекламы, а меньше всего – сотрудники банковской сферы, некоммерческих организаций и специалисты продаж.

По данным службы исследований hh.ru, в настоящий момент подработка есть у 13% опрошенных жителей Иркутской области, при этом почти половина респондентов (47%) заявили, что когда-либо имели опыт подработки помимо постоянной работы.

В основном, подработку ищут для дополнительного заработка (98%), чуть больше трети считают, что подработка помогает развивать свои навыки (36%), 17% таким образом с пользой проводят время, а 14% делают это для души.

«В апреле-мае этого года работу с частичной занятостью искали более 9,3 тысяч жителей Иркутской области, и это каждый пятый соискатель в регионе. Причем, чаще всего подработку рассматривают начинающие карьеру работники без опыта, студенты и IT-специалисты. Со стороны работодателей тоже виден явный интерес к такому сотрудничеству, с апреля по май они разместили 1104 предложений, при этом по сравнению с прошлым годом количество вакансий с подработкой выросло в 5 раз, а основная доля предложений адресована начинающим специалистам, административному персоналу и сотрудникам продаж», – комментирует руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь, Лилия Эсауленко.