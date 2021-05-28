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В апреле 2021 года в Иркутской области выдали на 60% больше ипотечных кредитов, чем в апреле прошлого года

Это 2,9 тыс. ипотечных кредитов.

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в апреле банки выдали 175 тысяч ипотечных кредитов – на 3% больше, чем в марте. По сравнению с апрелем прошлого года, когда в России были введены первые коронавирусные ограничения, выдачи выросли на 89%.

Среди 30 регионов, лидирующих по количеству выданных ипотечных кредитов, наибольший рост выдач в апреле по сравнению с мартом был в:

  • Московской обл. (7%),
  • Ленинградской обл. (8%),
  • Югре и Воронежской обл. (по 9%),
  • Краснодарском крае (10%).

Сокращение выдач произошло в Чувашии (-1%), Приморском и Алтайском краях (по -2%), Татарстане (-3%), Оренбургской области (-5%).

– Сейчас заемщики пытаются как можно скорее приобрести недвижимость, опасаясь роста процентных ставок по ипотечным кредитам, а в случае покупки новостройки в большинстве регионов им необходимо успеть заключить договор до того, как с 1 июля завершится действие программы льготной ипотеки. Оба этих фактора оказали влияние на высокие темпы роста ипотечного кредитования в апреле, – Александрович Артур, генеральный директор ОКБ.

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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