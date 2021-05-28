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Банк Уралсиб в Иркутске аккредитовал ЖК «SUNCITY»

Он расположенный по адресу ул. Байкальская д. 3, сообщают в пресс-службе банка.

Покупателям квартир доступны кредиты по программе Банка Уралсиб «Ипотека для семей с детьми». Такой кредит выдается на приобретение квартиры или таунхауса, а также рефинансирование ипотечного кредита у юридического лица. По данной программе возможно использовать материнский капитал и другие государственные субсидии для оплаты первоначального взноса. Срок кредитования в рамках госпрограммы – от 3 до 30 лет (включительно).

Жилой комплекс «SUNCITY» – это семь 9-этажных монолитных зданий с квартирами общей площадью от 35,75 до 188,8 кв. м. На прилегающей территории организованы детские и спортивные площадки, зоны отдыха, проведено озеленение. На территории комплекса предусмотрены открытые гостевые парковки и подземные паркинги. В непосредственной близости от ЖК находятся детские сады, школы, медицинские учреждения, продовольственные магазины, лесной массив.

Банк Уралсиб активно развивает ипотечное кредитование и входит в число крупнейших ипотечных банков. В 2021 году Уралсиб вошел в Топ-5 рейтинга лучших льготных ипотечных программ, в Топ-10 ипотечных программ на вторичном рынке жилья и Топ-10 ипотечных программ на первичном рынке.

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями ипотечных кредитов, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка в Иркутске и Ангарске, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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