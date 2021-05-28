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Программы рефинансирования кредитов банка «Открытие» признаны лучшими на рынке

Банк «Открытие» возглавил рейтинг лучших программ рефинансирования кредитов банков в апреле 2021 года, по версии одного из крупнейших финансовых маркетплейсов России «Выберу.ру». По расчетам калькулятора «Выберу.ру», программа «Рефинансирование» банка «Открытие» заняла первое место среди соответствующих предложений ведущих российских кредитных организаций.

В ходе исследования сравнивались условия программ рефинансирования в топ-50 российских банков по объемам розничного кредитования. С помощью калькулятора сервиса были рассчитаны 20 наиболее выгодных заемщикам вариантов. При ранжировании продуктов принимались в расчет не только значение процентной ставки по договору, размер ежемесячных платежей, полная стоимость, сумма и срок рефинансирования, но и такие факторы как: условия объединения нескольких кредитов; условия досрочного погашения; наличие страховки и ее влияние на снижение ставки; отсутствие скрытых комиссий; количество документов, подтверждающих платежеспособность заемщика; набор дополнительных сервисов; надежность и значимость банка на рынке.

По совокупности этих факторов рефинансирование кредитов разных типов в банке «Открытие» признано самым выгодным для клиентов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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