Альфа-Банк стал победителем премии HeadHunter «HR-бренд»

Альфа-Банк получил престижную премию HeadHunter «HR-бренд» за проект Alfa Battle. Это один из самых престижных российских конкурсов в области HR и управления персоналом.

Alfa Battle — первая HR-коллаборация на уровне Альфа-Групп. В мае-июне 2020 Альфа-Банк, Билайн и X5 Retail Group объединились для привлечения лучших на рынке ИТ-специалистов и продвижения своих брендов как работодателей. Партнеры организовали крупнейший в России чемпионат по прикладному Java-программированию. Участие в нем приняли около 1500 java-специалистов. Чемпионат длился 5 часов. Одновременно проходила стрим-конференция с участием топ-менеджеров и разработчиков компаний Альфа-Групп, она привлекла почти 50 000 просмотров.

Инициатор проекта — Альфа-Банк — вошел в число победителей «HR бренд» в самой конкурентной номинации «Федерация». В ней оценивались крупные федеральные проекты.

«Лучшие цифровые специалисты — это конкурентное преимущество Альфа-Банка. В период пандемии мы не только не заморозили IT-вакансии, но и усилили нашу команду с помощью такого яркого проекта, как Alfa Battle», — подчеркнул директор по персоналу Альфа-Банка Марат Исмагулов.

Премия HR-бренд организована компанией HeadHunter. Ежегодно компании-победители получают награды за самые яркие, инновационные, сложные HR-проекты. Практики победителей публикуются в книгах об HR-брендинге и становятся эталонными для рынка. В этом году премия проходит уже в 15-й раз.