Дневной прирост больных коронавирусом остается на высоком уровне

На 28 мая в Приангарье зарегистрировали 108 новых больных.

Региональный оперштаб опубликовал данные о заболеваемости коронавирусом в Иркутской области. Согласно информации, всего с начала пандемии болезнь в Приангарье обнаружили у 69 651 человек.

За последние сутки COVID-19 заболели 108 людей, выздоровели – 133, умерли – 6.

В больницах области остаются 5 039 человек.

В Иркутской области не фиксируется рост больных ковидом, при этом в соседнем регионе – Республике Бурятия – официально объявлено о третьей волне пандемии коронавируса.