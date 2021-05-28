Открытие Private Banking и клуб коллекционеров Cosmoscow провели вечер, посвященный художественным аукционам

25 мая клуб Art of Life для состоятельных клиентов банка «Открытие» совместно с клубом коллекционеров Cosmoscow провели тематическую встречу «Аукционы предметов искусства: как это работает и зачем покупать искусство на аукционах». Гости были приглашены во флагманский офис Открытие Private Banking.

Спикерами вечера стали основатель Cosmoscow Маргарита Пушкина, генеральный директор аукционного дома Sotheby’s Россия (2007-2016) Михаил Каменский и руководитель направления арт-консалтинг TEO by Cosmoscow Наталья Горленко. Модератором беседы выступила главный редактор InStyle Russia Юрате Гураускайте.

Гостей, среди которых были Полина Аскери, Сергей и Елена Лесс, Эльвира Тарноградская, Марина Ковалева, Юлия Чернова, приветствовала глава Открытие Private Banking Виктория Денисова.

Эксперты рассказали, как устроены современные аукционные дома, вспомнили первый аукцион Sotheby’s в СССР 1988 года, обозначили разницу между традиционными и благотворительными аукционами, а также затронули тему экспансии Китая.

После дискуссии гости поднялись на выставку произведений российских художников, предоставленных галереей 11.12 GALLERY.

Вечер коллекционеров стал продолжением 8-го Благотворительного аукциона Фонда Cosmoscow, который с успехом прошел 12 апреля 2021 в Мультимедиа Арт Музее, Москва при поддержке Открытие Private Banking.