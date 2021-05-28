Банк «Открытие» принял участие в открытом диалоге «Стройка в бизнесе»

В рамках Костромского экономического форума состоялся открытый диалог «Стройка в бизнесе. 10 типичных ошибок или как приумножить, а не потерять». В мероприятии приняли участие ведущие застройщики, агентства недвижимости, банкиры и представители власти.

Банк «Открытие» представил управляющий Александр Веселов. Спикер рассказал о проектном финансировании для застройщиков, электронных сервисах для работы с эскроу-счетами, а также о возможностях субсидирования застройщиками ставки по ипотеке для своих покупателей.

Банк «Открытие» занимает 4 позицию на рынке финансирования застройщиков: 2,6 млн кв. м — площадь финансируемых проектов, 104 млрд рублей — депонирование на счетах эскроу. Общее количество открытых эскроу —счетов в регионах России — более 12 тысяч.

Банк «Открытие» внедрил удобные виртуальные продукты для застройщиков: открытые эскроу —счета отображаются в интернет-банке, застройщик самостоятельно может формировать отчеты по открытым счетам, интеграция с ЕИСЖС. В планах — открытие счетов эскроу в мобильном приложении розничных клиентов.