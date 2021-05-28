ПСБ поддержит полумарафон «Беги, герой» в Нижнем Новгороде

ПСБ поддержит благотворительный полумарафон «Беги, герой» в Нижнем Новгороде, который пройдет в рамках V всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ». Об этом сообщил директор по спортивным проектам ПСБ Рубен Бегунц на пресс-конференции в Нижнем Новгороде. ПСБ выступает в качестве генерального партнера мероприятия.

Всероссийский синхронный забег 2021 состоится 30 мая в 9:00 по московскому времени в 84 регионах Российской Федерации: на старт одновременно выйдут 120 тысяч участников, из них 7 тысяч человек - в Нижнем Новгороде в полумарафоне «Беги, герой!».

«Всего за несколько лет любительское мероприятие превратилось в рекордный старт тысяч участников «ЗаБег.РФ». Я искренне рад, что наш банк участвует в этом рекорде, в том числе выставляя свою корпоративную команду бегунов в разных городах России. Уже не первый год банк выступает партнером полумарафона, а также поддерживает другие спортивные мероприятия и инициативы по всей стране. Мы занимаем активную позицию в поддержке и популяризации здорового образа жизни и сами любим спорт и командные соревнования», – отметил Рубен Бегунц.

В пресс-конференции также приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, заместитель губернатора Андрей Бетин, руководитель «Лиги героев» Ксения Шойгу, руководитель проекта «Беги, герой!», со-организатор полумарафона «ЗаБег.РФ» Наталья Бочарова, спортивный блогер Алексей Столяров.

Как подчеркнул Глеб Никитин, в 2021 году полумарафон «ЗаБег.РФ» стал важной частью событийной программы 800-летия Нижнего Новгорода. «Одним из самых ярких событий этого года станет «Марафон 800», который пройдет 29 августа. Трасса «Марафона 800» – одна из самых сложных и красивых дистанций в стране. Впервые за 12 лет у нас будет организован забег с максимальной дистанцией – в 42,2 км. Маршрут охватит самые живописные места города: центральные набережные и исторические улицы рядом с Нижегородской ярмаркой, стадионом «Нижний Новгород» и Нижегородским кремлем. Проведение этого уникального мероприятия еще раз подчеркнет статус Нижнего Новгорода как «Беговой столицы России». Приглашаю всех посетить наш прекрасный город», – сказал Глеб Никитин.

Руководитель «Лиги Героев» Ксения Шойгу поддержала руководство региона в стремлении оставить кубок у себя и отметила высокие шансы Нижнего города: «Я уверена, у Нижнего Новгорода есть все шансы сделать двойной рекорд и оставить кубок, так как уже сейчас мы видим невероятное количество зарегистрировавшихся участников. Вы по пропорции бегунов к жителям города находитесь на лидирующих позициях, и конечно, удивляет дистанция, очень много людей бежит именно полумарафон».

По итогам 2020 года Нижний Новгород получил Кубок Беговой столицы России в рейтинге «ЗаБег.РФ».