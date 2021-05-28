ПСБ запустил сервис бесплатного подключения СБП для бизнеса, использующего R-Keeper, iiko и 1С

ПСБ в партнерстве с компанией ООО Цифровые платежи - Joys запустил новый сервис для бизнеса "Легко и просто подключи СБП", позволяющий бесплатно настраивать сервис быстрых платежей на кассовых аппаратах.



Сервис оперативно интегрируется в кассовую технику таких производителей как R-Keeper, iiko и 1С, специализирующихся на ресторанном бизнесе и торговле.

"Мы, как банк-эквайер, видим большие перспективы данного решения для предпринимателей, особенно тех, кто работает в сфере быстрого общественного питания, так как, во-первых, сервис повышает удобство использования СБП, а во-вторых, позволяет сократить расходы на услуги эквайринга в пять раз при гарантированной ставке до 0,7% за операцию, так как торгово-сервисные предприятия могут не платить за обслуживание POS-терминалов для приема платежей. При этом вся интеграция сервиса осуществляется нашим партнером — компанией Joys, абсолютно бесплатно", — отмечает Никита Хомутов, директор департамента эквайринга ПСБ.



"Joys (ООО Цифровые платежи) предлагает инновационные, выгодные и наиболее удобные решения для бизнеса. Именно поэтому мы интегрировали модуль СБП непосредственно в кассовое программное обеспечение — это позволяет начать быстро принимать платежи без дополнительного обучения кассиров, продолжая работать в привычной логике продаж. СБП дополняет текущие платежные методы и расширяет возможности бизнеса в автоматизации маркетинговых программ и привлечении новых клиентов. С Joys и банком ПСБ подключение к СБП бесплатно, удобно, просто и перспективно", — Андрей Михайлишин, генеральный директор ООО "Цифровые платежи".

Подключить сервис "Легко и просто подключи СБП" можно, оставив заявку на сайте ПСБ https://www.psbank.ru/Business/Acquiring/sbp или https://podkluchisbp.ru/