Россельхозбанк провел первый в истории марафон карьеры в агросекторе

27 мая 2021 года состоялся первый этап агромарафона карьеры #ЯВАГРО, который организовал и провел Россельхозбанк совместно с Лабораторией карьеры Алены Владимирской.

Самыми востребованными в АПК стали профессии, связанные с ИТ-сферой: высокоуровневые логисты, операционные директора, коммерческие директора, финансовые директора, продакты и проджекты, digital-маркетологи

«Отрасль АПК входит в пятерку самых быстрорастущих индустрий в последние три года, а значит карьера может развиваться стремительно. Дефицит профессионалов оценивается в 64%, что в полтора раза больше, чем в отрасли информационных технологий. За последние полтора года зарплаты менеджеров среднего и высшего звена в агросекторе сравнялись с зарплатами в ритейле, FMCG, госсекторе и других отраслях и продолжают расти», - рассказала Алена Владимирская, CEO «Лаборатории карьеры АВ».

«В мире на каждого выпускника сельскохозяйственного ВУЗа приходится около 6 вакансий – в первую очередь это говорит о том, что данная отрасль крайне востребована, с другой стороны, это говорит о том, что АПК явно испытывает нехватку кадров. При этом мало кто знает, что порядка 80% всей работы, которая предлагается в агропромышленном комплексе – это работа, не связанная с полем – это хорошо оплачиваемые высокопрофессиональные вакансии. Так же за последние несколько лет в отрасли происходят глобальные изменения и около 10% всего венчурного капитала, в который вкладываются современные компании, приходится на сельскохозяйственную отрасль. 4 года назад эта сумма было в 6 раз меньше. Мы, как опорный банк АПК, знаем, что данная информация известна немногим и на сегодняшний день работу в отрасли могут найти не только выпускники сельскохозяйственных ВУЗов, но и высокопрофессиональные технические специалисты: биологи, ученые, генетики. На нашей платформе Свое Фермерство любой кандидат может увидеть вакансии, которые представлены на сегодняшний день в отрасли и разместить свое резюме», - рассказала директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

По данным исследования Лаборатории карьеры Алены Владимирской, представленного на Дне карьеры, отрасль АПК испытывает дефицит узкоспециализированных кадров: технологи, агрономы, ветеринары, исследователи почвы, но в последние годы индустрию начинают интересовать высокоуровневые логисты, операционные директора, digital-маркетологи и it-специалисты. Это связано с тем, что многие сельскохозяйственные компании сейчас работают над созданием цифровых платформ, организацией продаж онлайн, автоматизируют процессы. Агросектор понимает, что таких людей в сельском хозяйстве нет, поэтому приходится выходить за его рамки.

Первый этап агромарафона #ЯВАГРО объединил на одной площадке как фермеров, так и руководителей крупных предприятий для поиска выгодных вариантов сотрудничества. Были проведены первые в России открытые собеседования на топовые вакансии в АПК. Уже 23-25 июня в рамка второго этапа агромарафона - онлайн продолжатся серии открытых собеседований, в которых любой желающий может принять участие. Вакансии представлены на платформе Своё Фермерство Россельхозбанка, объединяющем более 10 тысяч предложений в сфере АПК.

В мероприятии приняли участие представители компаний «ЭКО-культура», iFarm, UrbaniEco, Агротерра, Грейнрус, Диджитал Агро, Интерра и другие.