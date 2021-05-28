Большинство клиентов копит деньги на конкретную цель

Треть клиентов России регулярно делает накопления, еще почти 40% откладывают деньги время от времени, показало исследование Райффайзенбанка. Большинству удается сформировать сбережения, и от зарплаты до зарплаты живут только 27%. Мужчина обычно более уверены в своем бюджете и точно знают, как накопить деньги. А женщины с возрастом чаще используют кредитные продукты.

Накопление как привычка

Большинство клиентов в России копят деньги — 30% откладывают регулярно, а еще 38% периодически. При этом почти каждый четвертый пока не может отказывать деньги. И только 8% не планируют этого делать.

Больше всего возможностей для накоплений у молодых людей: в 18–25 лет 40% копят регулярно, а 36% иногда откладывают деньги. В 26–35 лет постоянно могут копить 37%, а иногда — 33%. После 56 лет только 19% могут делать сбережения на регулярной основе, а доля тех, кто не имеет такой возможности, увеличивается до 31%.

Источник: данные Райффайзенбанка

Большинству удается копить — 60% клиентов заявили, что сформировали сбережения. Больше всего сберегают люди 18–25 лет — в этой группе сбережения есть у 70% респондентов. При этом мужчины более успешны в сбережениях, чем женщины — 64% против 54% имеют финансовую подушку.

Большинство клиентов ведет бюджет, и не согласны с утверждением, что живут от зарплаты до зарплаты. С возрастом контроль над финансами становится лучше — после 56 лет 86% клиентов уверены в своем бюджете, тогда как в 25–45 лет эта доля составляет около 70%.

Также большинство клиентов финансово грамотны и знают, как накопить деньги. Однако женщины менее уверены в своем бюджете — каждая третья участница исследования заявила, что не знает, как правильно копить. Среди мужчин таких только 26%.

При этом клиенты копят с определенной целью — об этом заявили 67% участников опроса. Самыми целеустремленными оказались люди в 18–25 лет. С возрастом растет доля тех, кто регулярно копит без определенной цели.

«Сберегательные стратегии будут меняться в ближайшие месяцы на фоне постепенного роста процентных ставок в экономике. Сейчас самый популярный банковский сберегательный продукт — это накопительный счет, где есть доходность, но нет ограничений по снятию и пополнению. Вклады клиенты используют, чтобы копить на фиксированный срок. В условиях, когда ставки растут, стоит растянуть процесс открытия счетов во времени — часть средств положить на вклад или накопительный счет сейчас, а раз в квартал анализировать предложения и открывать дополнительные счета», — отметил Кирилл Матвеев, руководитель управления клиентского счастья и монетизации Райффайзенбанка.

Источник: данные Райффайзенбанка

Уверенность в бюджете: кто больше копит или тратит

Меньшая уверенность в личном бюджете отражается на выборе банковских продуктов, показало исследование. Так, женщины чаще, чем мужчины используют кредитные продукты. Однако накопительные счета женщины также открывают чаще. Мужчины предпочитают дебетовые карты.

Источник: данные Райффайзенбанка

Почти половина женщин до 35 лет используют накопительный счет, но с возрастом эта доля падает до 28%, а пользование кредитными продуктами растет — с 24% до 44%. Это можно объяснить ростом потребностей и трат, а также ростом уровня финансовой грамотности в целом.

В отличие от женщин, мужчины сохраняют уровень пользования накопительными продуктами в любом возрасте — это всегда примерно 30%. А пользование кредитами снижается с возрастом — с 22% до 10%, а кредитными картами — растет с 16% до 30%.