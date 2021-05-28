Большинство клиентов копит деньги на конкретную цель

Треть клиентов России регулярно делает накопления, еще почти 40% откладывают деньги время от времени, показало исследование Райффайзенбанка. Большинству удается сформировать сбережения, и от зарплаты до зарплаты живут только 27%. Мужчина обычно более уверены в своем бюджете и точно знают, как накопить деньги. А женщины с возрастом чаще используют кредитные продукты.
Накопление как привычка
Большинство клиентов в России копят деньги — 30% откладывают регулярно, а еще 38% периодически. При этом почти каждый четвертый пока не может отказывать деньги. И только 8% не планируют этого делать.
Больше всего возможностей для накоплений у молодых людей: в 18–25 лет 40% копят регулярно, а 36% иногда откладывают деньги. В 26–35 лет постоянно могут копить 37%, а иногда — 33%. После 56 лет только 19% могут делать сбережения на регулярной основе, а доля тех, кто не имеет такой возможности, увеличивается до 31%.
Большинству удается копить — 60% клиентов заявили, что сформировали сбережения. Больше всего сберегают люди 18–25 лет — в этой группе сбережения есть у 70% респондентов. При этом мужчины более успешны в сбережениях, чем женщины — 64% против 54% имеют финансовую подушку.
Большинство клиентов ведет бюджет, и не согласны с утверждением, что живут от зарплаты до зарплаты. С возрастом контроль над финансами становится лучше — после 56 лет 86% клиентов уверены в своем бюджете, тогда как в 25–45 лет эта доля составляет около 70%.
Также большинство клиентов финансово грамотны и знают, как накопить деньги. Однако женщины менее уверены в своем бюджете — каждая третья участница исследования заявила, что не знает, как правильно копить. Среди мужчин таких только 26%.
При этом клиенты копят с определенной целью — об этом заявили 67% участников опроса. Самыми целеустремленными оказались люди в 18–25 лет. С возрастом растет доля тех, кто регулярно копит без определенной цели.
«Сберегательные стратегии будут меняться в ближайшие месяцы на фоне постепенного роста процентных ставок в экономике. Сейчас самый популярный банковский сберегательный продукт — это накопительный счет, где есть доходность, но нет ограничений по снятию и пополнению. Вклады клиенты используют, чтобы копить на фиксированный срок. В условиях, когда ставки растут, стоит растянуть процесс открытия счетов во времени — часть средств положить на вклад или накопительный счет сейчас, а раз в квартал анализировать предложения и открывать дополнительные счета», — отметил Кирилл Матвеев, руководитель управления клиентского счастья и монетизации Райффайзенбанка.
Уверенность в бюджете: кто больше копит или тратит
Меньшая уверенность в личном бюджете отражается на выборе банковских продуктов, показало исследование. Так, женщины чаще, чем мужчины используют кредитные продукты. Однако накопительные счета женщины также открывают чаще. Мужчины предпочитают дебетовые карты.
Почти половина женщин до 35 лет используют накопительный счет, но с возрастом эта доля падает до 28%, а пользование кредитными продуктами растет — с 24% до 44%. Это можно объяснить ростом потребностей и трат, а также ростом уровня финансовой грамотности в целом.
В отличие от женщин, мужчины сохраняют уровень пользования накопительными продуктами в любом возрасте — это всегда примерно 30%. А пользование кредитами снижается с возрастом — с 22% до 10%, а кредитными картами — растет с 16% до 30%.