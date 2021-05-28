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Озвучены тренды семейной ипотеки

В 2021 году семейную ипотеку стали активнее брать в регионах. В основном россияне предпочитают жильё попросторней и повыше. Такие данные озвучивают аналитики Райффайзенбанка и «Группы ЛСР».

За два года действия программы семейной ипотеки в Райффайзенбанке более трёх тысяч семей приобрели собственное жилье.

В 2020 году наибольшей популярностью это предложение пользовалось в Москве (64% всех выдач по программе), Санкт-Петербурге (16%), Московской области (5%), Перми и Екатеринбурге (по 2% в каждом из городов). В 2021 году в рамках семейной ипотеки стали больше покупать квартиры в регионах, и топ выдач выглядит теперь так: Москва (41%), Санкт-Петербург (23%), Новосибирск (7%), Екатеринбург (5%) и Краснодар (4%).

Средняя сумма займа за год увеличилась в Петербурге с 3,7 млн до 5,6 млн рублей, а в Екатеринбурге с 1,9 до 2,5 млн. В Москве и в остальных регионах средний чек семейной ипотеки не изменился: приблизительно 5 и 2 млн рублей соответственно.

«В апреле мы снизили ставку по семейной ипотеке до 4,59%, чтобы предоставить возможность ещё большему количеству семей приобрести квартиру своей мечты на выгодных условиях, — рассказал Антон Красильников, руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка. — Сейчас мы ищем возможность распространить условия программы на индивидуальное жилищное строительство».

Средний срок займа в 2021 году стал меньше и составил 189 месяцев, годом ранее он был 194 месяца. Средний ежемесячный платёж напротив увеличился: 87 130 рублей против 60 327 годом ранее. Это связано в первую очередь с тем, что всё больше семей стремятся погасить жилищный кредит досрочно.

Как и годом ранее, чаще всего семейную ипотеку берут для покупки жилья в новостройке. В московских проектах «Группы ЛСР» с января по апрель 2021 года наибольшей популярностью пользовались трехкомнатные квартиры — на них пришлось 52% спроса. При этом в ЖК комфорт-класса этот показатель достиг почти 55%, а в бизнес-классе остановился на отметке 48%. Однокомнатные и двухкомнатные квартиры заемщикам были интересны примерно в равной степени. В ЖК комфорт-класса они составили по 23% спроса, а в бизнесе — 24 и 23% соответственно.

«Более 58% сделок по семейной ипотеке пришлось на московские ЖК «Группы ЛСР» комфорт-класса, — рассказал Александр Рычков, начальник отдела ипотеки АО «ЛСР. Недвижимость — Москва. — Также интересно, что среди покупателей недвижимости комфорт-класса лидировал седьмой этаж, а вот в бизнес-классе семьи предпочитали десятый».

В настоящее время в московском регионе «Группа ЛСР» реализует четыре жилых комплекса. Два из них — «Новое Нахабино» и «Лучи» — комфорт-класса и еще два — «ЗИЛАРТ» и «ЛЕНИНГРАDКА 58» — бизнес-класса.

Ипотечное предложение распространяется на покупку квартиры для семей с двумя или более детьми. На льготную ставку также могут претендовать семьи, в которых есть несовершеннолетний ребёнок с особенностями развития. Для того, чтобы получить льготы, достаточно одной справки, подтверждающей состояние здоровья особого ребёнка.

Созаемщиками по кредитному договору могут выступать официальные или гражданские супруги. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости приобретаемой квартиры. Максимальная сумма кредита — 12 млн рублей для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 млн для других регионов России.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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