Озвучены тренды семейной ипотеки

В 2021 году семейную ипотеку стали активнее брать в регионах. В основном россияне предпочитают жильё попросторней и повыше. Такие данные озвучивают аналитики Райффайзенбанка и «Группы ЛСР».
За два года действия программы семейной ипотеки в Райффайзенбанке более трёх тысяч семей приобрели собственное жилье.
В 2020 году наибольшей популярностью это предложение пользовалось в Москве (64% всех выдач по программе),
Средняя сумма займа за год увеличилась в Петербурге с 3,7 млн до 5,6 млн рублей, а в Екатеринбурге с 1,9 до 2,5 млн. В Москве и в остальных регионах средний чек семейной ипотеки не изменился: приблизительно 5 и 2 млн рублей соответственно.
«В апреле мы снизили ставку по семейной ипотеке до 4,59%, чтобы предоставить возможность ещё большему количеству семей приобрести квартиру своей мечты на выгодных условиях, — рассказал Антон Красильников, руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка. — Сейчас мы ищем возможность распространить условия программы на индивидуальное жилищное строительство».
Средний срок займа в 2021 году стал меньше и составил 189 месяцев, годом ранее он был 194 месяца. Средний ежемесячный платёж напротив увеличился: 87 130 рублей против 60 327 годом ранее. Это связано в первую очередь с тем, что всё больше семей стремятся погасить жилищный кредит досрочно.
Как и годом ранее, чаще всего семейную ипотеку берут для покупки жилья в новостройке. В московских проектах «Группы ЛСР» с января по апрель 2021 года наибольшей популярностью пользовались трехкомнатные квартиры — на них пришлось 52% спроса. При этом в ЖК
«Более 58% сделок по семейной ипотеке пришлось на московские ЖК «Группы ЛСР»
В настоящее время в московском регионе «Группа ЛСР» реализует четыре жилых комплекса. Два из них — «Новое Нахабино» и «Лучи» —
Ипотечное предложение распространяется на покупку квартиры для семей с двумя или более детьми. На льготную ставку также могут претендовать семьи, в которых есть несовершеннолетний ребёнок с особенностями развития. Для того, чтобы получить льготы, достаточно одной справки, подтверждающей состояние здоровья особого ребёнка.
Созаемщиками по кредитному договору могут выступать официальные или гражданские супруги. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости приобретаемой квартиры. Максимальная сумма кредита — 12 млн рублей для Москвы и Московской области,