Озвучены тренды семейной ипотеки

В 2021 году семейную ипотеку стали активнее брать в регионах. В основном россияне предпочитают жильё попросторней и повыше. Такие данные озвучивают аналитики Райффайзенбанка и «Группы ЛСР».

За два года действия программы семейной ипотеки в Райффайзенбанке более трёх тысяч семей приобрели собственное жилье.

В 2020 году наибольшей популярностью это предложение пользовалось в Москве (64% всех выдач по программе), Санкт-Петербурге (16%), Московской области (5%), Перми и Екатеринбурге (по 2% в каждом из городов). В 2021 году в рамках семейной ипотеки стали больше покупать квартиры в регионах, и топ выдач выглядит теперь так: Москва (41%), Санкт-Петербург (23%), Новосибирск (7%), Екатеринбург (5%) и Краснодар (4%).

Средняя сумма займа за год увеличилась в Петербурге с 3,7 млн до 5,6 млн рублей, а в Екатеринбурге с 1,9 до 2,5 млн. В Москве и в остальных регионах средний чек семейной ипотеки не изменился: приблизительно 5 и 2 млн рублей соответственно.

«В апреле мы снизили ставку по семейной ипотеке до 4,59%, чтобы предоставить возможность ещё большему количеству семей приобрести квартиру своей мечты на выгодных условиях, — рассказал Антон Красильников, руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка. — Сейчас мы ищем возможность распространить условия программы на индивидуальное жилищное строительство».

Средний срок займа в 2021 году стал меньше и составил 189 месяцев, годом ранее он был 194 месяца. Средний ежемесячный платёж напротив увеличился: 87 130 рублей против 60 327 годом ранее. Это связано в первую очередь с тем, что всё больше семей стремятся погасить жилищный кредит досрочно.

Как и годом ранее, чаще всего семейную ипотеку берут для покупки жилья в новостройке. В московских проектах «Группы ЛСР» с января по апрель 2021 года наибольшей популярностью пользовались трехкомнатные квартиры — на них пришлось 52% спроса. При этом в ЖК комфорт-класса этот показатель достиг почти 55%, а в бизнес-классе остановился на отметке 48%. Однокомнатные и двухкомнатные квартиры заемщикам были интересны примерно в равной степени. В ЖК комфорт-класса они составили по 23% спроса, а в бизнесе — 24 и 23% соответственно.

«Более 58% сделок по семейной ипотеке пришлось на московские ЖК «Группы ЛСР» комфорт-класса , — рассказал Александр Рычков, начальник отдела ипотеки АО «ЛСР. Недвижимость — Москва. — Также интересно, что среди покупателей недвижимости комфорт-класса лидировал седьмой этаж, а вот в бизнес-классе семьи предпочитали десятый» .

В настоящее время в московском регионе «Группа ЛСР» реализует четыре жилых комплекса. Два из них — «Новое Нахабино» и «Лучи» — комфорт-класса и еще два — «ЗИЛАРТ» и «ЛЕНИНГРАDКА 58» — бизнес-класса .

Ипотечное предложение распространяется на покупку квартиры для семей с двумя или более детьми. На льготную ставку также могут претендовать семьи, в которых есть несовершеннолетний ребёнок с особенностями развития. Для того, чтобы получить льготы, достаточно одной справки, подтверждающей состояние здоровья особого ребёнка.