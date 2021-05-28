Девять человек задержали в Иркутске по подозрению в мошенничестве с ЖКХ

Сумма ущерба составила 50 млн рублей, сообщают в ГУ МЧС Иркутской области.

В противоправной схеме незаконного получения денежных средств участвовали руководители крупнейших управляющих компаний региона. Данные организации обслуживают свыше 1,5 тысячи домов в Иркутске, что составляет около 25 процентов всего жилого фонда города.

Руководители управляющих компаний оплачивали услуги 23 подрядчиков. При этом на стадии заключения контрактов фигуранты договаривались с обслуживающими организациями о том, что те будут возвращать им от 5 до 10 процентов от выплачиваемых средств.

Таким образом с июля 2019 года данные компании ежемесячно пополняли так называемую черную кассу суммами от 3 до 5 миллионов рублей. Часть этих денег передавалась предполагаемому лидеру группы – предпринимателю из Санкт-Петербурга, а также учредителям нескольких юридических лиц.

Посредниками выступали генеральные директора управляющих компаний. По предварительным данным, в общей сложности злоумышленники незаконно получили свыше 50 миллионов рублей.