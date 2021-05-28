В Зиме шесть человек похитили запчасти тепловоза

Они скрылись от караула при попытке задержания, сообщают в ГУ МВД Иркутской области.

По версии следствия, 6 местных жителей минуя охрану, игнорируя их законные требования, проникли на территориюсервисно-локомотивного депо «Зиминское», демонтировали и похитили теплообменник стоимостью более 260 тысяч, после чего скрылись. В последствии похищенное они успели сдать в нелегальный пункт приема металла.

По данному факту следствием возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления грабежа в крупном размере. Санкция статьи предусматривает наказание сроком до 7 лет.

В отношении основного фигуранта избрана мера пресечения в виде ареста, в отношении троих – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, на одного наложены меры ограничительного характера.