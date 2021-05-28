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Центр непрерывного повышения профмастерства педагогов откроют в Иркутской области в сентябре

Такую задачу поставил перед региональным министерством образования губернатор в своем Послании.

По информации министра образования региона Максима Парфенова, в сентябре 2021 года в регионе откроется Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников как структурное подразделение Института развития образования Иркутской области. 

Глава регионального ведомства рассказал о том, что в рамках реализации национального проекта «Образование» в России формируется единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров, и региональный центр станет частью этой системы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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