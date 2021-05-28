Онлайн прослушивание в ГИТИС прошли 16 иркутян

Всего попробовали свои способности около 100 сибиряков.

На днях анонсировали онлайн-прослушивание на актерский факультет в ГИТИС, соорганизатором которого является МТС. В нем приняли участие около 100 сибиряков и сразу 16 из них были рекомендованы для поступления на актерский факультет ГИТИСа.

– Аплодисменты, пожалуйста. Не мне, а иркутянину, актеру музыкального театра Александру Зайцеву который накануне был рекомендован ко второму этапу прослушивания для поступления в ГИТИС, – пишет на своей странице в Инстаграм директор МТС в Иркутской области Владислав Божеев.

Александр показал себя в чтении басни Сергея Михалкова «Заяц во хмелю». А затем Наталья Назарова дала Александру задание исполнить монолог от имени губки для мытья посуды.

Желающим поступить в крупнейший театральный вуз Европы нужно было выучить стих, рассказать басню и прозу на выбор. Дополнительно педагоги могли дать задания абитуриентам – спеть песню, станцевать или выполнить необычное творческое задание.

– Я очень рад за талантливую молодежь и ту возможность, которую сегодня, благодаря инновационным сервисам и интернету они получили. Проект с ГИТИСом и «Поколение М» для иркутских ребят проходит уже второй раз. А на одноименном сайте можно найти много разных творческих направлений с шикарными призами. Как показали себя наши ребята в этом учебном году, уже скоро узнаем, – пишет Владислав.