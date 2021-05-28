Неблагоприятные погодные явления ожидаются в Иркутской области

29-31 мая местами по области ожидаются заморозки 0,-5°.

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 мая местами по области ожидается северо-западный, юго-западный ветер с порывами 15-18 м/с, ночью в южных, центральных, северо-западных, Качугском, Жигаловском, Усть-Кутском районах, в горах Восточного Саяна местами ливневые дожди, грозы.

Главное управление МЧС России по Иркутской области обращает внимание жителей и гостей Приангарья на необходимость соблюдения мер личной безопасности. При ухудшении погоды по возможности откажитесь от отдыха вблизи водоемов и в горах, поездок на дальние расстояния.

29-31 мая местами в северных, верхнеленских и южных районах ожидается высокая 4 класса и чрезвычайная 5 класса пожароопасность лесов.