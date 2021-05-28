Молодые архитекторы и дизайнеры из Иркутска выиграли поездку на крупнейший в стране завод тротуарной плитки

В Красноярске участники команды провели три дня – с 25 по 27 мая, сообщают в пресс-службе завода.

Они посетили исторический центр, побывали на строящейся набережной и острове Татышев. Архитекторов впечатлили комфортные рекреационные зоны, городские инсталляции, широкие тротуары, спортивные площадки. Кульминацией поездки стала экскурсия на завод «Выбор».

Компания «Гранит-Гранат» и завод «Выбор» постоянно поддерживают молодежные образовательные проекты. Например, они спонсировали Байкальский зимний градостроительный университет, организовывали открытый конкурс по созданию малых архитектурных форм. Благотворительный проект «Шахматы в города» реализуется в разных регионах России. В следующем году организации снова планируют стать партнерами архитектурного фестиваля «АрхБухта».