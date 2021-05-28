Волонтеры высадили 360 деревьев в Боковской протоке Иркутска по экоакции En+ Group

Компания провела экологическую акцию по проекту «Под зеленым крылом». 150 волонтеров высадили 360 деревьев в Боковской протоке города Иркутск, сообщают в компании.

Компания En+ Group в рамках программы «Под зеленым крылом» поддержала инициативу студентов Байкальской международной бизнес-школы ИГУ, которые предложили провести мероприятие для развития Боковской протоки. В акции приняли участие студенты БМБШ, школьники, сотрудники администрации города Иркутска, Корпорации развития Иркутской области и корпоративные волонтеры En+ Group. За три часа они высадили 360 саженцев сосны и березы – по количеству юбилейных лет города Иркутска.

Это уже не первое мероприятие En+ Group по озеленению городов Иркутской области.

Компания регулярно участвует в акциях по высадке деревьев, кустарников и других многолетних растений, а также реализует собственные проекты. В марте 2019 года РУСАЛ (входит в En+ Group) объявил о старте глобальной экологической программы, которая предусматривает посадку более 1 миллиона деревьев, а также ряд других лесовосстановительных мероприятий.

Проект стал первой в России масштабной добровольной инициативой, направленной на поглощение парниковых газов и борьбу с изменением климата. Таким образом, компания присоединилась к программе ООН, предусматривающей восстановление к 2030 году 350 миллионов гектаров леса по всему миру. Территориями реализации проекта «Под зеленым крылом» стали два ключевых региона – Иркутская область и Красноярский край. В каждом из них высажено более полумиллиона саженцев сосны, а общая площадь посадок деревьев в Иркутской области превысила 125 гектаров.

– Главной экологической целью En+ Group является достижение углеродной нейтральности, когда объем вырабатываемых парниковых газов не только сокращается, но и полностью компенсируется. Одним из решений подобной задачи является увеличение поглощающей способности лесного фонда в регионах присутствия компании. Иркутск готовится к 360-летию, и наши 360 саженцев станут вкладом в озеленение города! Помимо этого, за каждым саженцем будут следить и ухаживать специалисты питомника, который их предоставил, поэтому у нас есть уверенность в будущем нового лесного массива в Иркутске, – Антон Бутманов, директор по устойчивому развитию En+ Group.

– Подобная акция - прекрасный пример муниципально-частного сотрудничества в области экологии и благоустройства Иркутска. Сегодня этот вопрос как никогда важен. Городские леса, скверы, парки необходимы городу как воздух. К акции присоединились студенты Байкальской международной бизнес-школы ИГУ, которые с февраля разрабатывали инвестиционные проекты развития этой территории. Посадка деревьев – первый шаг благоустройства Боковской протоки. Благодарю всех, кто присоединился к акции. Вместе мы сделаем наш город экологичным, красивым, уютным, зеленым, – Руслан Болотов, мэр города Иркутска.