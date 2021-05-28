Строители устанавливают балки путепровода через ВСЖД в районе села Тулюшка

Всего дорожникам предстоит установить на опоры 24 железобетонные балки общим весом более 800 тонн, сообщают в пресс-службе ФКУ Упрдор «Прибайкалье».

Восемь балок длиной 33 метра, расположенные в центральном пролете над железнодорожными путями, будут монтироваться с перерывом в движении поездов.

Так же в 2021 году на объекте запланировано выполнить работы по устройству земляного полотна и устройству слоев основания дорожной одежды из щебеночно-песчаной смеси, приступить к устройству слоев из асфальтобетона, а также к работам по строительству моста через р. Или.