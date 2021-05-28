S7 открыла продажи на рейсы из Иркутска и Новосибирска в Сеул

Они стартуют с 15 июня, сообщают в компании перевозчика.

Вылет из международного аэропорта Иркутска в 13:30, прилет в аэропорт Сеула Инчхон в 18:10. Обратный рейс вылетает из Сеула в 19:10 и приземляется в Иркутске в 22:30.

Рейс из Новосибирска в Сеул будет выполняться по пятницам начиная с 18 июня. Вылет из аэропорта Толмачево в 22:35, прилет в Сеул в 05:55 следующего дня. Обратный рейс выполняется по субботам. Вылет из Сеула в 06:55 и прибытие в Новосибирск в 11:05.

Полеты будут выполняться на современных комфортабельных лайнерах Airbus A320neo, отличающихся более вместительными багажными полками, большим пространством для ног и приятным для глаз светодиодным освещением. Кресла салона оборудованы розетками с разъемом USB, а также специальными миниатюрными подставками для мобильных устройств.