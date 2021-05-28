Капитальный ремонт ледокола «Ангара» в Иркутске начнётся в июне

На судне восстановят верхнюю палубу, сообщают в областной администрации.

Сейчас эта территория ледокола, который является объектом культурного наследия регионального значения и отделом Иркутского областного краеведческого музея, закрыта для посещения. После капитального ремонта и воссоздания исторического облика там размесят экспозиции.

Также пройдет ремонт каюты ледокола, в которой находится, лестница, ведущая на верхнюю палубу. Специалисты подрядной организации укрепят, а где необходимо – заменят все леерные конструкции, то есть перила и ограждения на верней палубе, покрасят судно, его мачты, паровые трубы и металлические надстройки, обновят и частично переделают инженерные коммуникации. Завершить капитальный ремонт в конце ноября. На это время ледокол частично будет закрыт для посещения туристами.

Ледокол «Ангара» – один из самых старых сохранившихся ледоколов в мире. Он был построен в Великобритании и в разобранном виде доставлен на Байкал. С 1900 года ледокол обеспечивал сквозное движение по Транссибирской магистрали. На которой тогда не было Кругобайкальской железной дороги. В порту Байкал грузы перемещали на ледоколы «Ангара» и «Байкал» и перевозили на противоположную сторону озера.