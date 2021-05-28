Более 3 тыс. социальных контрактов заключили в Приангарье

Социальный контракт – это договор о предоставлении мер поддержки малоимущим гражданам. Цель – стимулирование заявителей к активным действиям по преодолению трудной жизненной ситуации. Об этом губернатору Иркутской области доложил Руслан Ситников.

Лидерами по количеству заключенных социальных контрактов являются:

Баяндаевский р-н,

Боханский р-н,

Зиминский р-н,

Осинский р-н,

Жигаловский р-н,

Качугский р-н,

Нукутский р-н,

Тулунский р-н,

Черемховский р-н,

Усть-Илимский р-н,

Г. Свирск.

По состоянию на 27 мая наибольшее количество соцконтрактов – 1194 – заключено на ведение личного подсобного хозяйства, 849 – на организацию индивидуального предприятия (ИП), 826 – на поиск работы и 706 – на иные мероприятия по выходу из трудной жизненной ситуации. Напомним, что в этом году в Иркутской области планируется заключить почти шесть тысяч социальных контрактов.

На эти цели предусмотрено около 921 млн рублей.

Одно из направлений программы поддержки – организация индивидуальной предпринимательской деятельности. Социальную выплату в размере до 250 тыс. рублей можно получить на приобретение техники и оборудования, необходимых для ведения бизнеса. Также есть возможность получить до 30 тыс. рублей на прохождение курса обучения.