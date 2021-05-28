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Более 3 тыс. социальных контрактов заключили в Приангарье

Социальный контракт – это договор о предоставлении мер поддержки малоимущим гражданам. Цель – стимулирование заявителей к активным действиям по преодолению трудной жизненной ситуации. Об этом губернатору Иркутской области доложил Руслан Ситников.   

Лидерами по количеству заключенных социальных контрактов являются:

  • Баяндаевский р-н, 
  • Боханский р-н, 
  • Зиминский р-н,
  • Осинский р-н,
  • Жигаловский р-н,
  • Качугский р-н,
  • Нукутский р-н,
  • Тулунский р-н,
  • Черемховский р-н,
  • Усть-Илимский р-н,
  • Г. Свирск. 

По состоянию на 27 мая наибольшее количество соцконтрактов  1194  заключено на ведение личного подсобного хозяйства, 849 – на организацию индивидуального предприятия (ИП), 826 – на поиск работы и 706  на иные мероприятия по выходу из трудной жизненной ситуации. Напомним, что в этом году в Иркутской области планируется заключить почти шесть тысяч социальных контрактов.

На эти цели предусмотрено около 921 млн рублей.  

Одно из направлений программы поддержки – организация индивидуальной предпринимательской деятельности. Социальную выплату в размере до 250 тыс. рублей можно получить на приобретение техники и оборудования, необходимых для ведения бизнеса. Также есть возможность получить до 30 тыс. рублей на прохождение курса обучения.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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