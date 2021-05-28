Какие мероприятия пройдут в Иркутске в День защиты детей

Одним из самых ярких праздничных событий станет IV чемпионат Иркутска по футболу среди воспитанников детских садов, сообщают в мэрии.

Состязания проведут 1 июня с 10.00 до 13.00 на центральном стадионе Дворца спорта «Труд». В них примут участие 12 команд. Победители будут награждены кубками, грамотами и памятными медалями.

С 11.00 на территории амфитеатра на острове Юность будет проходить пленэр «Улицы родного города». В это же время во дворе на пересечение улиц Ямской и Иосифа Уткина для юных иркутян стартует квест-игра «Тайны нашего двора». В Центре детского творчества «Октябрьский» на бульваре Постышева начнется праздник «Здравствуй, лето».

Игровая программа пройдет в ЦДТ на улице Рябикова. Во Дворце творчества города на улице Желябова в День защиты детей состоится два показа спектакля «Удивительное путешествие Сибирячка по Байкалу». Начало в 11.00 и 14.00.

В ДЮЦ «Илья Муромец» в 12.00 стартует праздник «Княжий пир», посвященный 800-летию со дня рождения Александра Невского. В 14.00 начнется праздничная программа в доме детского творчества №2. А в 15.00 – концерт творческих коллективов в ДДТ №1. В ДЮСШ №5 откроется выставка детского рисунка. Для маленьких жителей Ленинского округа 1 июня в 17.00 запланирована праздничная программа в парке «Комсомольский».

В 15.30 состоится открытое первенство Детской юношеской спортивной школы №3 по эстафетному бегу, посвящённое Дню защиты детей. Во Дворце спорта «Юность» пройдет первенство города Иркутска по прыжкам на акробатической дорожке. Среди воспитанников ДЮСШ № 4 проведут турниры по стритболу и волейболу. Музыкально-спортивные праздники, детские игры-забавы запланированы в детских садах Иркутска и лагерях дневного пребывания на базе общеобразовательных учреждений города.