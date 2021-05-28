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Объем выданных кредитных карт в Иркутской области увеличился в апреле

На 78% к апрелю прошлого года – до 88,7 тыс. шт.

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), банки выдали в апреле 1,24 млн кредитных карт c суммарным кредитным лимитом более 88 млрд рублей. По сравнению с мартом количество выдач сократилось на 5%, а объем кредитования – на 3%. При этом в годовом выражении выдачи выросли в 3 раза по количеству и в 3,5 раза по объему из-за низких показателей апреля 2020 года на фоне начала локдауна. 

За январь-апрель выдачи выросли на 30% по количеству и на 33% по объему предоставленных средств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Среди 30 регионов, лидирующих по количеству выданных кредитных карт, наибольший рост выдач за январь-апрель по сравнению с тем же периодом 2020 года был в:

  • Ставропольском крае (46%),
  • Иркутской области (42%),
  • Кемеровской области и Пермском крае (по 40%).

Наименьший – в Самарской области и Санкт-Петербурге (по 19%), а также в Воронежской области (17%). 

Средний лимит по кредитным картам в апреле составил 71,5 тыс руб, что на 8,3 тыс рублей больше, чем годом ранее.  

– Выдачи кредитных карт вернулись к уровню первой половины 2019 года как по количеству, так и по объему предоставленных средств. Это свидетельствует о том, что банки восстановили свой аппетит к риску в этом сегменте и отошли от консервативной политики, которой придерживались последние полтора года, – Александрович Артур, генеральный директор ОКБ.

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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