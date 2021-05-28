Исторической облик верхней палубы ледокола «Ангара» в Иркутске восстановят за 6,2 млн рублей

Правительство Иркутской области сообщило на официальном сайте, что из местного бюджета будет выделено 6,2 млн рублей на восстановление исторического облика верхней палубы ледокола «Ангара».

«Сейчас на ледокол «Ангара» завозят необходимые материалы для проведения работ. Во время капитального ремонта железный настил верхней палубы заменят деревянным. Специалисты снесут и воссоздадут в своем историческом деревянном облике капитанскую рубку и каюту капитана. В настоящее время они выполнены из листового металла. В помещениях восстановят первоначальное интерьерное убранство. В каюте организуют тематическую экспозицию, в рубке можно будет увидеть навигационные приборы 19-20 веков», – говорится в сообщении.

Также пройдет ремонт каюты ледокола, в которой находится лестница, ведущая на верхнюю палубу. Специалисты подрядной организации укрепят, а где необходимо – заменят все перила и ограждения на верней палубе, покрасят ледокол, его мачты, паровые трубы и металлические надстройки, обновят и частично переделают инженерные коммуникации.

Завершить капитальный ремонт в конце ноября. До этого времени ледокол частично будет закрыт для посещения туристами. Ранее судно ремонтировали лишь в 1989-90 годах, когда оно, будучи заброшенным, было поднято из воды.

Ледокол «Ангара» – один из самых старых сохранившихся ледоколов в мире. Его построили в Великобритании и в разобранном виде доставили на Байкал. С 1900 года ледокол обеспечивал сквозное движение по Транссибирской магистрали, где тогда не было Кругобайкальской железной дороги.



До наших дней на ледоколе «Ангара» в рабочем состоянии сохранился двигатель и машинное отделение. На ледоколе развернута экспозиция по истории судоходства на озере Байкал. В ней представлено более 50 предметов из фондов Иркутского областного краеведческого музея.