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Два дома и бизнес-центр почти сутки оставались без света в Иркутске из-за банкротства застройщика

Депутат Госдумы от Приангарья Михаил Щапов на своей странице в Facebook сообщил, что в Иркутске из-за банкротства застройщика два дома и один бизнес-центр на улицах Депутатской и Трудовой почти на сутки оставались без света.

«Два жилых комплекса и один бизнес-центр на Депутатской и Трудовой остались позавчера без электричества из-за аварии. Обычно такие проблемы устраняют быстро, но не в этом случае. Дело в том, что сети находятся в собственности у организации застройщика. А та, в свою очередь, находится в банкротстве. Из-за этой юридической казуистики дома нормально не обслуживаются. Случилась авария, и, оказалось, что никто не отвечает за ее устранение», – пояснил Щапов.

Решением проблемы с электричеством занялась мэрия Иркутска. Вопрос обслуживания зданий планируется решать с помощью прокуратуры.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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