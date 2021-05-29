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Рекордно низкое с декабря число умерших от COVID-19 за сутки зафиксировали в Приангрье

Региональный оперштаб опубликовал данные, согласно которым за последние сутки в Приангарье умерло рекордно низкое число от коронавируса и сопутствующих патологий. От ковида скончались пять человек, от других болезней - нисколько. Меньшее значение фиксировалось только в 7 декабря – тогда от коронавируса умерли четыре человека.

За день в регионе заболели 114 людей, вылечились – 140 человек. Всего с начала пандемии в Иркутской области зафиксировано 69,8 тысячи случаев заболевания.

Больше всего инфицированных за день – в Иркутске, Ангарске и Иркутском районе.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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