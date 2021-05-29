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21 участок подтопило в Приангарье из-за подъема уровня воды в реках

ГУ МЧС России по Иркутской области сообщило, что из-за подъема уровня воды в реках подтопило 21 участок в Тайшетском районе.

10 участков подтоплено в селе Бирюса и 11 участков – в поселке Шиткино. Кроме того, зафиксирован подъем уровня воды в реках Тулунского и Нижнеудинского районов. Сейчас ведется мониторинг верховьев Ии, Уды и Бирюсы.

«Учитывая складывающуюся гидрологическую ситуацию и прогноз повышения уровня рек, Главное управление МЧС России по Иркутской области, а также пожарно-спасательные гарнизоны переведены в режим повышенной готовности. В населенные пункты, подверженные угрозе подтопления, выдвинулись аэромобильные группировки спасателей с плавсредствами», – говорится в сообщении.

Ситуация с повышением уровней воды в реках Иркутской области находится на особом контроле. На территории Шиткинского муниципального образования Тайшетского района введен режим повышенной готовности из-за подъема воды в реке Бирюсе.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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