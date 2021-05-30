Лесной пожар вблизи поселка Мамакан на площади 78 га потушили

Правительство Иркутской области сообщило, что потушен лесной пожар вблизи поселка Мамакан в Бодайбинском районе на площади 78 га.

«Локализовать удалось пожар в гористой местности в пяти километрах от поселка Мамакан Бодайбинского района на участке городских лесов. Распространение огня остановлено на площади 78 га, в том числе 70 га, покрытых лесом», – говорится в сообщении. Установлено, что возгорание произошло по вине местного населения.

Всего с начала пожароопасного сезона в лесном фонде региона зарегистрирован 81 пожар на общей площади 1698,2 га. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество возгораний в лесу уменьшилось на 241 случай, площадь, пройденная огнем, – на 30801,8 га.