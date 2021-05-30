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Власти Приангарья потратили 13,8 млн рублей на новое пожарное депо в Шиткино

Правительство Иркутской области сообщило на официальном сайте, что потратило 13,8 млн рублей на строительство нового депо площадью 294 квадратных метра в поселке Шиткино Тайшетского района, деньги были выделены из областного бюджета.

Здание передано пожарной части №116, здесь трудятся 15 человек, под надзором которых 10 населенных пунктов, где живут 2,5 тысячи человек.

В 2021 году планируется также открытие нового пожарного депо ангарного типа для пожарной части № 153 поселка Алексеевск Киренского района.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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