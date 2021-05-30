Долги по картам с овердрафтом у россиян за год выросли в 3,4 раза – до 639,5 млрд рублей

Россияне стали активно использовать дебетовые карты с овердрафтом: задолженность по ним за год выросла в 3,4 раза – до 639,5 млрд рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».

«Российские банки в прошлом месяце нарастили выдачу дебетовых карт с овердрафтом в 2,8 раза в годовом выражении – до 18,4 тысячи единиц. Лимит овердрафта в середине весны также вырос – на четверть, до 34,8 тысячи рублей», – говорится в сообщении.

В дословном переводе овердрафт означает «перерасход». Потребитель услуги может пользоваться обычной дебетовой картой как кредитной и тратить больше денег, чем есть на балансе, но только в том случае, если банк заранее одобрил овердрафт по карте.