Число заболевших коронавирусом в Иркутске превысило 25 тысяч

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Приангарье. Согласно данным, общее число заболевших COVID-19 в Иркутске превысило 25 тысяч случаев.

За последний день в областном центре вирус обнаружиkи у 45 людей. В лидерах по заболеваемости также Ангарск, где ковид нашли у 10 людей, и Баяндаевском районе – там заболели 6 человек.

Всего в Принагрье обнаружено за последние сутки зафиксировано 112 заболевших, выздоровели 96 человек, умерли непосредственно от коронавируса шесть человек.

С начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 69,87 тысячи человек.