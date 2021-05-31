Режим повышенной готовности ввели в Тулуне

Уровень воды в реке Ия приближается к критической отметке. Об этом сообщил мэр города Юрий Карих.

– Сейчас слабым местом можно назвать дорогу, ведущую к садоводствам «Солнечный берег-1», «Солнечный берег-2» и «Гранит». Там наши специалисты и спасатели ведут работу с людьми, объезжаем СНТ, объявляем через громкоговорители о необходимости покинут дачные участки. Если вода подступит к дороге, то въезд туда запретим, – подчеркнул Юрий Карих.

Глава города также отметил, что специалисты провели обследование защитных гидросооружений. Также закрыты шлюзы на ручье Тулунчик.

– Мы с полной уверенностью можем сказать, что с левой стороны вода в город не попадает, – сказал глава Тулуна. Юрий Карих также сообщил, что в Тулуне готовы два пункта временного размещения. Ведется мониторинг гидрологической ситуации.

Решение строительстве сооружений инженерной защиты приняли после наводнения в Иркутской области летом 2019 года, вызванного сильнейшим за всю историю наблюдений паводком. Количество выпавших всего за несколько дней осадков превысило месячную норму в 1,5−4 раза. Тогда пострадало более 45 тысяч человек, более 20 человек погибло.