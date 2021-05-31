В Примсоцбанке стартовала акция «Малина 2». В её рамках возможно оформление ипотеки на покупку квартиры или рефинансирование действующего ипотечного кредита.

Для клиентов, готовых предоставить документы о доходах и трудоустройстве, доступна ипотека с первоначальным взносом 10% от стоимости приобретаемой квартиры.

Для участия в акции необходимо подать заявку на ипотечный кредит с 20.05.2021 по 20.07.2021 года и подписать кредитный договор до 30.07.2021 года. Минимальная сумма кредита по условиям акции может составить 500 000 рублей, максимальная – 8 миллионов рублей для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Владивостока, Хабаровска и Екатеринбурга. Для остальных регионов России максимальная сумма составляет 5 миллионов рублей. Процентная ставка в рамках акции составит 10% годовых, срок кредитования от 3 до 30 лет.



Узнать подробнее об условиях ипотечной акции «Малина 2» можно на сайте Примсоцбанка, а также по телефону 8(800)350-42-02 либо *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.