ПСБ и Фонд перспективных исследований подписали соглашение о сотрудничестве

ПСБ и Фонд перспективных исследований заключили соглашение о сотрудничестве. Документ был подписан председателем ПСБ Петром Фрадковым и генеральным директором фонда Андреем Григорьевым.

Стороны договорились о взаимодействии в сфере финансирования проектов высокотехнологичной продукции. Также банк и фонд в настоящий момент прорабатывают вопрос участия в инновационных высокотехнологичных проектах, в том числе, путем создания совместной лаборатории по отбору и акселерации стартапов.

В рамках банковского сопровождения контрактов фонда ПСБ предоставит расширенный сервис электронного документооборота на базе платформы дистанционного банковского обслуживания PSB Corporate, включая механизмы заключения цифровых контрактов, обмен различными видами документов в процессе выполнения работ, а также мониторинг и контроль исполнения бюджета.

Петр Фрадков отметил: «ПСБ постоянно расширяет инструментарий поддержки промышленных предприятий. Реализация перспективных проектов фонда выведет на новый уровень внедрение и развитие инновационных и перспективных разработок в интересах обороны страны и гражданского сектора экономики».

Андрей Григорьев, генеральный директор Фонда перспективных исследований, сказал:

«Взаимодействие с ПСБ позволит реализовать ранее недоступные инструменты поддержки проектов фонда на следующих инновационных стадиях, а также оптимизирует, повысит эффективность реализации научно-технических проектов, направленных на создание прорывных перспективных технологий в сфере обороны страны и безопасности государства».

Для справки:

ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ) – универсальный банк, основанный в 1995 году. Входит в ТОП-10 крупнейших банков России и в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центробанком, законодательно определен в качестве опорного банка для реализации государственного оборонного заказа и сопровождения крупных государственных контрактов. ПСБ предлагает широкий спектр услуг для розничных и корпоративных клиентов, в том числе для предприятий ОПК, малого и среднего бизнеса, включающих расчетно-кассовое обслуживание, различные программы кредитования и сбережения, брокерские и инвестиционные услуги на финансовых рынках, лизинговые и факторинговые операции, зарплатные проекты и дистанционные сервисы.

Региональная сеть банка насчитывает 300 офисов и более 9 тысяч банкоматов (включая банкоматы банков-партнеров) по России.

Фонд перспективных исследований (ФПИ) создан в 2012 году в целях содействия осуществлению научных исследований и разработок в интересах обороны страны и безопасности государства. С момента основания фондом успешно реализованы свыше 80 научно-технических проектов. Среди них первый российский антропоморфный робот «Федор», автономный необитаемый подводный аппарат сверхглубоководного погружения «Витязь», экспериментальная робототехническая платформа «Маркер».

Реализацию проектов ФПИ осуществляют свыше 40 лабораторий, сформированных на базе ведущих научных центров, предприятий оборонно-промышленного комплекса, вузов, частных компаний.